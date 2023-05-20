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Крохина ? Петровна
Крохина ? Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Крохин Петр Терентьевич
1868 г.р.
Мать
Крохина ?
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Крохин Петр Терентьевич
Мать:
Крохина ?
Смерть
Неизвестно
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