Крохина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Крохин Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Крохин Терентий
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Крохин Терентий
Рождение ребёнка
1872 или 1873
Дочь: Крохина Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Крохин Терентий
Судя по сельскохозяйственной переписи 1917 года, год рождения - 1872-3
Смерть
Неизвестно