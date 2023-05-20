Крохина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Крохин Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Крохин Терентий

Рождение ребёнка
1868

Сын: Крохин Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Крохин Терентий

Рождение ребёнка
1872 или 1873

Дочь: Крохина Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Крохин Терентий

Судя по сельскохозяйственной переписи 1917 года, год рождения - 1872-3
Смерть
Неизвестно