Крохина ? Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохина ? Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФГ
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Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Крохин Петр Терентьевич

Мать: Крохина ?

Смерть
Неизвестно