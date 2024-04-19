Шустов Логин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Логин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шустов Софрон Логинович

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шустов Федор Логинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шустов Ларион Логинович

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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