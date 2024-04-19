Шустов Логин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: не указана
Барановка, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно