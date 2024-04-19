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Шустов Софрон Логинович

Место рождения

Барановка, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шустов Логин

Мать: не указана

Барановка, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Устинья

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Мать ребёнка: Шустова Устинья

Барановка, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Шустова) Домника Софроновна

Мать ребёнка: Шустова Устинья

Смерть
После 1850

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