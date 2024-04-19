Шустов Софрон Логинович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Шустов Логин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустова Устинья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Мать ребёнка: Шустова Устинья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Шустова) Домника Софроновна
Мать ребёнка: Шустова Устинья
Смерть
После 1850