Шустова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Софрон Логинович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Отец ребёнка: Шустов Софрон Логинович

Барановка, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Шустова) Домника Софроновна

Отец ребёнка: Шустов Софрон Логинович

Смерть
Неизвестно

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