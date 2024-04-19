Шустова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Отец ребёнка: Шустов Софрон Логинович
Барановка, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Шустова) Домника Софроновна
Отец ребёнка: Шустов Софрон Логинович
Смерть
Неизвестно