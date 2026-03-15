Шустов Федор Логинович
мужской, родился 1788
умер Неизвестно
ОтецШустов Логин Андреевич1749 г.р.
Супруги
Шустова Устинья Моисеевна1778 г.р.
Дети
Шустов Евлампий Федорович1808 г.р.
Шустов Фотий Федорович1811 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Шустов Логин Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шустов Евлампий Федорович
Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Шустова) Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Шустова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Шустова) Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шустов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна
Смерть
Неизвестно