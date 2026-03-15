Шустов Федор Логинович 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Шустов Федор Логинович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1788

умер Неизвестно

Отец
Шустов Логин Андреевич1749 г.р.
Супруги
Шустова Устинья Моисеевна1778 г.р.
Дети
Шустов Евлампий Федорович1808 г.р.
Шустов Фотий Федорович1811 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Шустов Логин Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Устинья Моисеевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шустов Евлампий Федорович

Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шустов Фотий Федорович

Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Шустова) Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Шустова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Шустова) Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шустов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Шустова Устинья Моисеевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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