Хафизова Бадерниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизова Бадерниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1930

Дочь: Усманова Марзия Караметдиновна

Отец ребёнка: Хафизов Караметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самария Караметдиновна

Отец ребёнка: Хафизов Караметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маукария Караметдиновна

Отец ребёнка: Хафизов Караметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давлетьярова Салима Караметдиновна

Отец ребёнка: Хафизов Караметдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафизова Фаузия Караметдиновна

Отец ребёнка: Хафизов Караметдин

Смерть
Неизвестно