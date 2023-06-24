Хафизова Бадерниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1930
Дочь: Усманова Марзия Караметдиновна
Отец ребёнка: Хафизов Караметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самария Караметдиновна
Отец ребёнка: Хафизов Караметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маукария Караметдиновна
Отец ребёнка: Хафизов Караметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давлетьярова Салима Караметдиновна
Отец ребёнка: Хафизов Караметдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафизова Фаузия Караметдиновна
Отец ребёнка: Хафизов Караметдин
Смерть
Неизвестно