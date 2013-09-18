Усманова Марзия Караметдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1930
Дата смерти18.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1930
Отец: Хафизов Караметдин
Мать: Хафизова Бадерниса
Рождение ребёнка
14.10.1959
Сын: Усманов Фидаиль Рафаилович
Отец ребёнка: Усманов Рафаил Хазипович
Рождение ребёнка
22.05.1962
Сын: Усманов Фаргат Рафаилович
Отец ребёнка: Усманов Рафаил Хазипович
Рождение ребёнка
06.09.1968
Сын: Усманов Марсель Рафаилович
Отец ребёнка: Усманов Рафаил Хазипович
Смерть
18.09.2013