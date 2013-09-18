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Усманова Марзия Караметдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1930

Дата смерти

18.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1930

Отец: Хафизов Караметдин

Мать: Хафизова Бадерниса

Рождение ребёнка
14.10.1959

Сын: Усманов Фидаиль Рафаилович

Отец ребёнка: Усманов Рафаил Хазипович

Рождение ребёнка
22.05.1962

Сын: Усманов Фаргат Рафаилович

Отец ребёнка: Усманов Рафаил Хазипович

Рождение ребёнка
06.09.1968

Сын: Усманов Марсель Рафаилович

Отец ребёнка: Усманов Рафаил Хазипович

Смерть
18.09.2013

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