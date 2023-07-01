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Хамит
Хамит
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Хафизов Караметдин
1895 г.р.
Мать
Хафизова Бадерниса
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Хафизов Караметдин
Мать:
Хафизова Бадерниса
Смерть
1941
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