Хамит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Хафизов Караметдин

Мать: Хафизова Бадерниса

Смерть
1941