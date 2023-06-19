Нетунахин Алексей Семенов
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Рождение ребёнка
21.09.1764
Сын: Нетунахин Ларион Алексеевич
Мать ребёнка: Нетунахина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
03.04.1771
Сын: Нетунахин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Нетунахина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Попова Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Нетунахина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Нетунахин Данила Алексеевич
Мать ребёнка: Нетунахина Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789