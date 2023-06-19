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Нетунахин Алексей Семенов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Нетунахин Семен Иванов

Мать: Нетнахина Аграфена Кузьмина

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1764

Сын: Нетунахин Ларион Алексеевич

Мать ребёнка: Нетунахина Авдотья Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.04.1771

Сын: Нетунахин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Нетунахина Авдотья Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Попова Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Нетунахина Авдотья Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Нетунахин Данила Алексеевич

Мать ребёнка: Нетунахина Авдотья Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетунахина Авдотья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1789
Ржев, город Ржев, Тверская область