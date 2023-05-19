Нетунахина (-) Авдотья Васильева
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1764
Сын: Нетунахин Ларион Алексеевич
Отец ребёнка: Нетунахин Алексей Семенов
Рождение ребёнка
03.04.1771
Сын: Нетунахин Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Нетунахин Алексей Семенов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Попова Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Нетунахин Алексей Семенов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Нетунахин Данила Алексеевич
Отец ребёнка: Нетунахин Алексей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно