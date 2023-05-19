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Нетунахина (-) Авдотья Васильева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1764

Сын: Нетунахин Ларион Алексеевич

Отец ребёнка: Нетунахин Алексей Семенов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.04.1771

Сын: Нетунахин Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Нетунахин Алексей Семенов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Попова Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Нетунахин Алексей Семенов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Нетунахин Данила Алексеевич

Отец ребёнка: Нетунахин Алексей Семенов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Алексей Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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