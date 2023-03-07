Волкова Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Вахрушева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Волков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Волков Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1904 ст.
Дочь: Волкова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Волков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно