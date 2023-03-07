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Волкова Мария Семеновна

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Вахрушева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Волков Федор Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Волков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Волков Федор Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1904 ст.

Дочь: Волкова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Волков Федор Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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