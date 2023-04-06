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Волков Андрей Федорович

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Волков Федор Иванович

Мать: Волкова Мария Семеновна

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
08.02.1919

Жена: Волкова Евгения Ивановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчание в Николаевской Оночистенской церкви. Регистрация в ЗАГС 26.02.1919.
Смерть
Неизвестно
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