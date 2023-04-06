Волков Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Волков Федор Иванович
Мать: Волкова Мария Семеновна
Бракосочетание
08.02.1919
Жена: Волкова Евгения Ивановна
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчание в Николаевской Оночистенской церкви. Регистрация в ЗАГС 26.02.1919.
Смерть
Неизвестно