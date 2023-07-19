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Шачина Матрона Александровна

Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

10.08.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шачин Семен Петрович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Волкова (Шачина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тихова (Шачина) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Соколова (Шачина) Евпраксия Семеновна

Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Шачина Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шачина Анна Семеновна

Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.08.1915 ст.
Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От старости.

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