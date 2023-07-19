Шачина Матрона Александровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти10.08.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шачин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Волкова (Шачина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тихова (Шачина) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Соколова (Шачина) Евпраксия Семеновна
Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Шачина Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шачина Анна Семеновна
Отец ребёнка: Шачин Семен Петрович
Смерть
10.08.1915 ст.
От старости.