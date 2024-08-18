Поддубный Тимофей Никитич 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поддубный Тимофей Никитич

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Место рождения

Красноярский край Рыбинский район, с Большие Ключи

Дата рождения

1904

Дата смерти

25.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Поддубный Никита Дмитриевич

Мать: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна

Красноярский край Рыбинский район, с Большие Ключи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1936

Дочь: Ракитина (Поддубная) Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Поддубная Антонина Ивановна

Смерть
25.02.1969
Г. Красноярск

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