Поддубный Тимофей Никитич
Место рожденияКрасноярский край Рыбинский район, с Большие Ключи
Дата рождения1904
Дата смерти25.02.1969
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Красноярский край Рыбинский район, с Большие Ключи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1936
Дочь: Ракитина (Поддубная) Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Поддубная Антонина Ивановна
Смерть
25.02.1969
Г. Красноярск