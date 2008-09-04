Ракитина (Поддубная) Галина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1936
Дата смерти04.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1936
Рождение ребёнка
1962
Сын: Ракитин Андрей Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.03.1966
Дочь: Гончарова (Ракитина) Елена Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
04.09.2008