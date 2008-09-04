Ракитина (Поддубная) Галина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина (Поддубная) Галина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1936

Дата смерти

04.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1936

Отец: Поддубный Тимофей Никитич

Мать: Поддубная Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Ракитин Андрей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.03.1966

Дочь: Гончарова (Ракитина) Елена Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
04.09.2008

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