Поддубный Никита Дмитриевич
Место рожденияс Ключи Уярской волости Канского уезда Енисейской губернии
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поддубнова Лидия Никитична
Мать ребёнка: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Поддубный Тимофей Никитич
Мать ребёнка: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Меренцова (Поддубная) Мария Никитична
Мать ребёнка: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна
Рождение ребёнка
05.05.1913
Дочь: Качина (Поддубнова) Ираида Никитична
Мать ребёнка: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна
Смерть
Неизвестно