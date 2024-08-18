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Поддубный Никита Дмитриевич

Место рождения

с Ключи Уярской волости Канского уезда Енисейской губернии

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поддубнова Лидия Никитична

Мать ребёнка: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Поддубный Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Меренцова (Поддубная) Мария Никитична

Мать ребёнка: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна

Рождение ребёнка
05.05.1913

Дочь: Качина (Поддубнова) Ираида Никитична

Мать ребёнка: Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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