Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поддубнова Лидия Никитична
Отец ребёнка: Поддубный Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Поддубный Тимофей Никитич
Отец ребёнка: Поддубный Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Меренцова (Поддубная) Мария Никитична
Отец ребёнка: Поддубный Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.05.1913
Дочь: Качина (Поддубнова) Ираида Никитична
Отец ребёнка: Поддубный Никита Дмитриевич
Смерть
20.03.1955
Канск, город Канск, Красноярский край