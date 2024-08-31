Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубная Агрофена (Груня) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поддубнова Лидия Никитична

Отец ребёнка: Поддубный Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Поддубный Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Поддубный Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Меренцова (Поддубная) Мария Никитична

Отец ребёнка: Поддубный Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.05.1913

Дочь: Качина (Поддубнова) Ираида Никитична

Отец ребёнка: Поддубный Никита Дмитриевич

Смерть
20.03.1955
Канск, город Канск, Красноярский край

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