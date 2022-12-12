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Скориков Игнат Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1909 ст.

Дата смерти

01.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909 ст.

Отец: Скориков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1932

Дочь: Ломакина Валентина Игнатьевна

Мать ребёнка: Скорикова Васса (Василиса) Петровна

Рождение ребёнка
09.03.1944

Сын: Скориков Виктор Игнатьевич

Мать ребёнка: Скорикова Васса (Василиса) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржова Нина Игнатьевна

Мать ребёнка: Скорикова Васса (Василиса) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скориков Анатолий Игнатьевич

Мать ребёнка: Скорикова Васса (Василиса) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорикова Васса (Василиса) Петровна

Смерть
01.01.1972
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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