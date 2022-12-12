Скориков Игнат Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1909 ст.
Дата смерти01.01.1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1909 ст.
Отец: Скориков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1932
Дочь: Ломакина Валентина Игнатьевна
Мать ребёнка: Скорикова Васса (Василиса) Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1944
Сын: Скориков Виктор Игнатьевич
Мать ребёнка: Скорикова Васса (Василиса) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржова Нина Игнатьевна
Мать ребёнка: Скорикова Васса (Василиса) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скориков Анатолий Игнатьевич
Мать ребёнка: Скорикова Васса (Василиса) Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1972
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область