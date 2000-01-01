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Скориков Анатолий Игнатьевич
Скориков Анатолий Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Скориков Игнат Григорьевич
1909 г.р.
Мать
Скорикова (Иванова) Васса (Василиса) Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Скориков Игнат Григорьевич
Мать:
Скорикова Васса (Василиса) Петровна
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