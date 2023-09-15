Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Коржова (Скорикова) Нина Игнатьевна
Коржова (Скорикова) Нина Игнатьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Скориков Игнат Григорьевич
1909 г.р.
Мать
Скорикова (Иванова) Васса (Василиса) Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Скориков Игнат Григорьевич
Мать:
Скорикова Васса (Василиса) Петровна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия