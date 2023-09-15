Коржова (Скорикова) Нина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржова (Скорикова) Нина Игнатьевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скориков Игнат Григорьевич

Мать: Скорикова Васса (Василиса) Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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