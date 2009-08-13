Ломакина (Скорикова) Валентина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина (Скорикова) Валентина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1932

Дата смерти

13.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1932

Отец: Скориков Игнат Григорьевич

Мать: Скорикова Васса (Василиса) Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1968

Сын: Ломакин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ломакин Иван Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломакин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ломакин Иван Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Иван Иванович

Смерть
13.08.2009
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Ф.И.О усопшего Ломакина Валентина Игнатьевна Дата рождения 03.12.1932 Дата смерти 13.08.2009 Название кладбища Инское Название квартала 35
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