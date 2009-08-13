Ломакина (Скорикова) Валентина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1932
Дата смерти13.08.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1932
Рождение ребёнка
22.10.1968
Отец ребёнка: Ломакин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломакин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2009
Ф.И.О усопшего Ломакина Валентина Игнатьевна Дата рождения 03.12.1932 Дата смерти 13.08.2009 Название кладбища Инское Название квартала 35