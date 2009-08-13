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Ломакин Сергей Иванович
Ломакин Сергей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ломакин Иван Иванович
1930 г.р.
Мать
Ломакина (Скорикова) Валентина Игнатьевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ломакин Иван Иванович
Мать:
Ломакина Валентина Игнатьевна
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