Петр Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Трифонов

Петр Трифонов

avatar

Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Трифон Евлампиев

Мать: Прасковья Калинина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Анна Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Анна Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Антон Петров

Мать ребёнка: Анна Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Анна Егорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close