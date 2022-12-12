Петр Трифонов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Трифон Евлампиев
Мать: Прасковья Калинина
Рождение ребёнка
1846
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Антон Петров
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Анна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егорова
Смерть
Неизвестно