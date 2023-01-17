Трифон Евлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифон Евлампиев

Трифон Евлампиев

avatar

Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Евлампий Елисеев

Мать: Ирина Кузьмина

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Зот Трифонов

Мать ребёнка: Прасковья Калинина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Петр Трифонов

Мать ребёнка: Прасковья Калинина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Трифонова

Мать ребёнка: Прасковья Калинина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитрий Трифонов

Мать ребёнка: Прасковья Калинина

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
22.01.1843

Жена: Марина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Калинина

Смерть
1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close