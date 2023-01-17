Трифон Евлампиев
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Евлампий Елисеев
Мать: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1815
Сын: Зот Трифонов
Мать ребёнка: Прасковья Калинина
Рождение ребёнка
1822
Сын: Петр Трифонов
Мать ребёнка: Прасковья Калинина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Трифонова
Мать ребёнка: Прасковья Калинина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дмитрий Трифонов
Мать ребёнка: Прасковья Калинина
Бракосочетание
22.01.1843
Жена: Марина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Калинина
Смерть
1855