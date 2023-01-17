Прасковья Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Зот Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Евлампиев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Петр Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Евлампиев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Трифонова
Отец ребёнка: Трифон Евлампиев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дмитрий Трифонов
Отец ребёнка: Трифон Евлампиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифон Евлампиев
Смерть
Неизвестно