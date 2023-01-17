Прасковья Калинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Калинина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Зот Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Евлампиев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Петр Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Евлампиев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Трифонова

Отец ребёнка: Трифон Евлампиев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дмитрий Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Евлампиев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Евлампиев

Смерть
Неизвестно
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