Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Антон Петров
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Петр Трифонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Трифонов
Смерть
Неизвестно