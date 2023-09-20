Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухановский ?

Отец ребёнка: Сухановский Авксентий Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1875

Дочь: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Отец ребёнка: Сухановский Авксентий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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