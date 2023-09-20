Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухановский ?
Отец ребёнка: Сухановский Авксентий Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1875
Дочь: (Сухановская) Анна Авксентьевна
Отец ребёнка: Сухановский Авксентий Андреевич
Смерть
Неизвестно