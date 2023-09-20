Сухановский Авксентий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухановский Авксентий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухановский Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухановский ?

Мать ребёнка: Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
25.10.1875

Дочь: (Сухановская) Анна Авксентьевна

Мать ребёнка: Лидия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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