(Зорина) Лукия
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Дата рождения18.12.1886
Дата смерти11.01.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1886
Отец: Зорин Семён Антонович
Мать: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
11.01.1887
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте ( от кашля)