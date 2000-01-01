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(Зорина) Лукия

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии

Дата рождения

18.12.1886

Дата смерти

11.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1886

Отец: Зорин Семён Антонович

Мать: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
11.01.1887
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте ( от кашля)
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