Зорина (Поздеева) Дарья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Поздеева) Дарья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Поздеев Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1886

Муж: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1886

Сын: Зорин Игнатий

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1886

Дочь: Лукия

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
03.05.1888

Дочь: Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1889

Дочь: Васса Семёновна

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Зорин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1893

Сын: Зорин Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
27.06.1895

Сын: Зорин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
10.12.1896

Сын: Зорин Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1899

Сын: Зорин Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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