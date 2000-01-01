Зорина (Поздеева) Дарья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Поздеев Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1886
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1886
Сын: Зорин Игнатий
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1886
Дочь: Лукия
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
03.05.1888
Дочь: Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1889
Дочь: Васса Семёновна
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1890
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
27.06.1895
Сын: Зорин Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
10.12.1896
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1899
Отец ребёнка: Зорин Семён Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно