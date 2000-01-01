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Зорин Семён Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Зорин Антон Николаевич

Мать: Зорина Агапия Семёновна

Бракосочетание
14.02.1886

Жена: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1886

Сын: Зорин Игнатий

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1886

Дочь: Лукия

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
03.05.1888

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1889

Дочь: Васса Семёновна

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1890

Сын: Зорин Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1893

Сын: Зорин Георгий Семёнович

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
27.06.1895

Сын: Зорин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
10.12.1896

Сын: Зорин Георгий Семёнович

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1899

Сын: Зорин Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1914

Сын: Зорин Георгий Семёнович

Мать ребёнка: Зорина Мария Кирилловна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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