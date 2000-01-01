Зорин Семён Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Зорин Антон Николаевич
Мать: Зорина Агапия Семёновна
Бракосочетание
14.02.1886
Жена: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1886
Сын: Зорин Игнатий
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
18.12.1886
Дочь: Лукия
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
03.05.1888
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1889
Дочь: Васса Семёновна
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1890
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
27.06.1895
Сын: Зорин Пётр Семёнович
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
10.12.1896
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1899
Мать ребёнка: Зорина Дарья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1914
Мать ребёнка: Зорина Мария Кирилловна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно