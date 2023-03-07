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Булатов Пимен Сергеев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

24.03.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Булатов Сергей Павлов

Мать: Булатова Евдокия Федорова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Феодора Пименова

Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Булатов Прокопий Пименов

Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Настасья Пименова

Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Булатов Михаил Пименов

Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Акилина Пименова

Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1800 ст.

Сын: Булатов Феодул Пименов

Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Варвара Артемьева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.03.1831 ст.
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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