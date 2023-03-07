Булатов Пимен Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти24.03.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Булатов Сергей Павлов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Феодора Пименова
Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Настасья Пименова
Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Акилина Пименова
Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева
Рождение ребёнка
05.04.1800 ст.
Мать ребёнка: Булатова Варвара Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1831 ст.
Причина смерти: натурально