Булатов Михаил Пименов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Булатов Пимен Сергеев
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Марина Михайлова
Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шатунова Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева
Бракосочетание
Около 1831
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Булатова Наталия Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Булатова Наталия Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Ховронья Михайлова
Мать ребёнка: Булатова Наталия Кондратьева
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Булатова Наталия Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Анисия Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1846