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Булатов Михаил Пименов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Булатов Пимен Сергеев

Мать: Булатова Варвара Артемьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1812

Жена: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Марина Михайлова

Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Булатов Гурий Михайлов

Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Булатов Феодор Михайлов

Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1827 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шатунова Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Булатова Ульяна (Улита) Афанасьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1831

Жена: Булатова Наталия Кондратьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Булатов Авраам Михайлов

Мать ребёнка: Булатова Наталия Кондратьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Булатов Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Булатова Наталия Кондратьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Ховронья Михайлова

Мать ребёнка: Булатова Наталия Кондратьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Булатов Василий (Постум)

Мать ребёнка: Булатова Наталия Кондратьева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Анисия Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1846
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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