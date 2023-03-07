Булатова Варвара Артемьева
Место рождениядер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти16.11.1822 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Феодора Пименова
Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Настасья Пименова
Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Акилина Пименова
Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев
Рождение ребёнка
05.04.1800 ст.
Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1822 ст.
Причина смерти: натурально