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Булатова Варвара Артемьева

Место рождения

дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

16.11.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ямная, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Феодора Пименова

Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Булатов Прокопий Пименов

Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Настасья Пименова

Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Булатов Михаил Пименов

Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Акилина Пименова

Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1800 ст.

Сын: Булатов Феодул Пименов

Отец ребёнка: Булатов Пимен Сергеев

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Пимен Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.11.1822 ст.
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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