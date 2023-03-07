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Булатов Прокопий Пименов

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Место рождения

Поломская

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Булатов Пимен Сергеев

Мать: Булатова Варвара Артемьева

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ефимия Прокопиева

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Булатов Косьма Прокопиев

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова

Рождение ребёнка
24.09.1815 ст.

Дочь: Фекла Прокопиева

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Булатов Симеон Прокопиев

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова

Рождение ребёнка
17.07.1822 ст.

Дочь: Марина Прокопиева

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Евдокия Аристархова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1842
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