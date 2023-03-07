Булатов Прокопий Пименов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Булатов Пимен Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ефимия Прокопиева
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова
Рождение ребёнка
24.09.1815 ст.
Дочь: Фекла Прокопиева
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова
Рождение ребёнка
17.07.1822 ст.
Дочь: Марина Прокопиева
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Аристархова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно