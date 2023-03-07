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Подлеснов Ефим Осипов

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Место рождения

Переволоки, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Переволоки, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Подлеснов Иван Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Переволоки, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Подлеснов Кирилл (Кирей) Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Подлеснов Козьма Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Подлеснов Зот Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Подлеснов Агафон Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1742
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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