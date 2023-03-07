Подлеснов Ефим Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смерти1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Подлеснов Кирилл (Кирей) Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Подлеснов Зот Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1742