Подлеснов Агафон Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодлеснов Агафон Ефимов

Подлеснов Агафон Ефимов

avatar

Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1794

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Подлеснов Ефим Осипов

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Афимья Агафонова

Мать ребёнка: Подлеснова Агафья Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Подлеснов Игнатий Агафонов

Мать ребёнка: Подлеснова Агафья Иванова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлеснова Агафья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1794
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close