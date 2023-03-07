Подлеснов Агафон Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Подлеснов Ефим Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Афимья Агафонова
Мать ребёнка: Подлеснова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Подлеснов Игнатий Агафонов
Мать ребёнка: Подлеснова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1794