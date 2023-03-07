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Подлеснова Агафья Иванова

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Место рождения

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

11.03.1794 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Афимья Агафонова

Отец ребёнка: Подлеснов Агафон Ефимов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Подлеснов Игнатий Агафонов

Отец ребёнка: Подлеснов Агафон Ефимов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлеснов Агафон Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.03.1794 ст.
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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