Подлеснова Агафья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти11.03.1794 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Афимья Агафонова
Отец ребёнка: Подлеснов Агафон Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Подлеснов Игнатий Агафонов
Отец ребёнка: Подлеснов Агафон Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.1794 ст.