Килейникова (Меренкова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейникова (Меренкова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

?.06.1932

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Меренков Косма

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1899

Муж: Килейников Михаил Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Место жительства
29.10.1899
Рождение ребёнка
12.07.1906

Дочь: Соломатникова Серафима

Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1913

Сын: Келейников Александр

Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1917

Дочь: Басиева Раиса

Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович

Смерть
?.06.1932
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