Килейникова (Меренкова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти?.06.1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Меренков Косма
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1899
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Место жительства
29.10.1899
Рождение ребёнка
12.07.1906
Дочь: Соломатникова Серафима
Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1913
Сын: Келейников Александр
Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1917
Дочь: Басиева Раиса
Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович
Смерть
?.06.1932