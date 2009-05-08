Басиева (Килейникова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басиева (Килейникова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1917

Дата смерти

08.05.2009

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1917

Отец: Килейников Михаил Иванович

Мать: Килейникова (Меренкова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басиев Тазрет

Рождение ребёнка
16.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басиев Тазрет

Рождение ребёнка
23.09.1947

Сын: Басиев Тасолтан

Отец ребёнка: Басиев Тазрет

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басиев Тазрет

Смерть
08.05.2009

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