Келейников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1913
Дата смерти22.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913
Отец: Килейников Михаил Иванович
Мать: Килейникова Ольга
Рождение ребёнка
12.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Келейникова Антонина
Рождение ребёнка
27.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Келейникова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Келейникова Антонина
Смерть
22.12.1987