Келейникова (Соколова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келейникова (Соколова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

26.02.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Соколов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Келейников Александр

Рождение ребёнка
12.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Келейников Александр

Рождение ребёнка
27.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Келейников Александр

Смерть
26.02.2018

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