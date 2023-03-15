Соломатникова (Келейникова) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1906
Дата смерти01.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Соломатников Рафаэль
Отец ребёнка: Соломатников Владимир
Рождение ребёнка
11.08.1929
Дочь: Луговая (Соломатникова) Инна
Отец ребёнка: Соломатников Владимир
Рождение ребёнка
19.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломатников Владимир
Рождение ребёнка
24.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломатников Владимир
Рождение ребёнка
14.10.1948
Сын: Соломатников Алексей
Отец ребёнка: Соломатников Владимир
Смерть
01.11.1988