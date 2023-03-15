Соломатникова (Келейникова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатникова (Келейникова) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

01.11.1988

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: Килейников Михаил Иванович

Мать: Килейникова (Меренкова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Соломатников Рафаэль

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
11.08.1929

Дочь: Луговая (Соломатникова) Инна

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
19.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
24.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
14.10.1948

Сын: Соломатников Алексей

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Смерть
01.11.1988

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