Соломатников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатников Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1948

Дата смерти

08.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1948

Отец: Соломатников Владимир

Мать: Соломатникова Серафима

Рождение ребёнка
11.10.1970

Сын: Соломатников Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Власиха, Власиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.05.2014
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