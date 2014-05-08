Соломатников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1948
Дата смерти08.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1948
Отец: Соломатников Владимир
Мать: Соломатникова Серафима
Рождение ребёнка
11.10.1970
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Власиха, Власиха, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.05.2014