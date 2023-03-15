Соломатников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1906
Дата смерти26.11.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1906
Отец: Соломатников Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Соломатников Рафаэль
Мать ребёнка: Соломатникова Серафима
Рождение ребёнка
11.08.1929
Дочь: Луговая Инна
Мать ребёнка: Соломатникова Серафима
Рождение ребёнка
19.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соломатникова Серафима
Рождение ребёнка
24.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соломатникова Серафима
Рождение ребёнка
14.10.1948
Сын: Соломатников Алексей
Мать ребёнка: Соломатникова Серафима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломатникова Серафима
Смерть
26.11.1994