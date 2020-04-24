Соломатников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатников Владимир

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Место рождения

Власиха, Власиха, Московская область

Дата рождения

11.10.1970

Дата смерти

24.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1970

Отец: Соломатников Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Власиха, Власиха, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
24.04.2020
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