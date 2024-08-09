Акилина Доримедонтова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Доримедонт Григориев
Мать: Евдокия Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Лавров
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Лавров
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Федор Лавров
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Лавров
Смерть
Неизвестно