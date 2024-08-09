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Акилина Доримедонтова

Место рождения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

1807 г.р.

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

1855 г.р.
Около 1858 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Доримедонт Григориев

Мать: Евдокия Косьмина

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Лавров

Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Лавров

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Федор Лавров

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Лавров

Смерть
Неизвестно

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