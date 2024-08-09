Федор Лавров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Доримедонтова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Акилина Доримедонтова
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Василий Федоров
Мать ребёнка: Акилина Доримедонтова
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Акилина Доримедонтова
Смерть
Неизвестно