Федор Лавров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Лавров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1833 г.р.

Дети

1855 г.р.
Около 1858 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Доримедонтова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Акилина Доримедонтова

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Василий Федоров

Мать ребёнка: Акилина Доримедонтова

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Акилина Доримедонтова

Смерть
Неизвестно

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